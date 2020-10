SHORTNEWS La PS5 se déshabille CBL il y a 54 min par email @CBL_Factor

La PS5 a de belles courbes mais le joueur console n'est pas toujours superficiel et sait que c'est la beauté intérieure qui compte. Du coup, Sony a pondu une vidéo où ils démontent la console. Le processus est super simple et on comprend mieux pourquoi la console est aussi grosse : afin qu'elle refroidisse. Son radiateur est sacrément bien gaulé.