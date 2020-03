L'Epic Games Store détaille son Spring planning

C'est le printemps et l'EGS fait le plein de super (jeux). Ca commence avec le premier DLC de Control : The Foundation qui pointe le bout de son nez dès demain. En suivant, le 1er avril c'est Totally Reliable Delivery Service qui sort d'une très longue phase d'alpha sur Steam et vient s'installer tranquillement chez Epic. Industries of Titan déboule lui 14 avril. En suivant, on aura droit à plusieurs autres petites pépites : le tactical Dread Nautical , le Quake-like Diabotical Sludge Life ou encore le très attendu walking-sim/sandbox Among Trees