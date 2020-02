Près d’un an après avoir convaincu James Ohlen (lead designer et creative director sur Baldur’s Gate 1 et 2, Neverwinter Nights, Star Wars : KotOR, etc.) de revenir au jeu vidéo, Wizards of the Coast dévoile le nouveau studio dont il prend la charge : Archetype Entertainment . Il nous concocte un JDR dans un nouvel univers de science-fiction, mais au vu des postes encore à pourvoir, il va falloir se montrer patient avant d’en savoir plus.