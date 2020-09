Instant FreePlay

Ne nous voilons pas la face : nous sommes vieux. Certains d'entre nous ont même des enfants. Certains de ces enfants sont déjà des ados. Que le temps passe vite. Pour initier cette marmaille au jeu vidéo de qualité, un nouveau magazine vient de voir le jour. Enfin, techniquement, il a vu le jour début 2020, mais il s'agit d'un magazine gratuit distribué à la sortie des établissements scolaires, alors avec la pandémie... Mais voici enfin le premier numéro de FreePlay , un bimensuel dont l'équipe ne vous sera pas inconnue : Vincent Oms (ex-rédac chef de The Game et Consoles +), Romendil (ex-jeuxvideo.com), et puis deux petits gars bien de chez nous. Factornews n'a rien à voir avec FreePlay, mais vous pourrez tout de même y lire la prose de K.Mizol, qui a réalisé un joli paquet d'excellentes interviews pour nous, et de Nicaulas, qui a bu des pastis à Los Angeles avec l'argent du Tipeee (deux fois). En attendant que démarre la distribution papier (en Languedoc-Roussillon dans un premier temps), vous pouvez vous abonner via le site internet ou lire le PDF via le kiosque numérique Youboox