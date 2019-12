Chez Factor, on n'a pas peur de la date de péremption quand il s'agit de vous fournir une news savoureuse : la démo de Inspector Waffles est déjà disponible depuis près d'un mois sur Steam, mais il n'est pas trop tard pour y jeter une patte curieuse. Pour rappel, il s'agit d'un point'n click à base d'enquête policière, de blagues et de personnages délicieusement velus dont on vous avait déjà longuement parlé dans nos colonnes