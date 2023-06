Immortals of Aveum repoussé

Dommage pour les développeurs d' Ascendant Studios qui prévoyaient peut-être de se prendre quelques jours de vacances à la plage après des années passées à charbonner sur leur Immortals of Aveum : le jeu vient d'être repoussé d'un mois , glissant ainsi du 20 juillet au 22 août. L'excuse invoquée est toujours la même (volonté de passer un dernier coup de polish et de faire une passe d'optimisation pour "toutes les plateformes") et la dernière fois qu'on nous a sorti ça pour un jeu Electronic Arts, c'était Star Wars Jedi Survivor et on sait tous comment ça a fini, donc on se gardera bien de prendre ça pour argent comptant.