Tout est dit dans le titre, tiré d'une confidence de Fredrik Wester directeur général de Paradox Interactive privataaffarer.se qui à la question "comment le jeu se présente, après ce report d'un an ?" a répondu : "Cela a été très bénéfique à Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 et nous pourrons probablement fixer une date de lancement pour ce jeu assez rapidement".Qu'ils prennent leur temps, on veut une suite digne des qualités intrinsèques de VTMB , et pas de ses bugs à sa sortie, qui sera peut-être en 2023.