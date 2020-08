Hotshot Racing sur la grille de départ

Il en aura mis du temps à sortir mais ça y est, on a enfin une date ferme et définitive pour le lancement de Hotshot Racing, le jeu de course low-poly de Lucky Mountain Games . C'est donc le 10 septembre que le titre sortira sur toutes les plateformes. On avait pu le tester il y a quelques années et on avait apprécié son gameplay arcade/drift qui rappelle immédiatement les bons moments (et les dizaines de francs) passés sur Daytona USA