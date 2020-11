HITMAN 3 : 47 se met sur son 31

Sauf contrordre, le dernier épisode d' HITMAN sortira bien le 20 janvier prochain. Et comme pour nous rappeler à son bon souvenir, IOI dévoile l'un des lieux que visitera prochainement l'Agent 47 : la mégapole de Chongqing en Chine dans un niveau de nuit. Le studio en profite pour faire le point sur la technique de ce grand final avec notamment une optimisation pour les PS5 et Xbox Cerises à savoir du 4K à 60 fps et le support du HDR. On y trouvera également des animations plus fluides, des effets de surface et désormais plus de 300 PNJs affichables à l'écran.