La mauvaise nouvelle est que Guilty Gear -Strive- est retardé à 2021 pour cause de Covid-19. La bonne nouvelle est que le jeu sortira aussi sur PS5 et sur Steam en plus de la version PS4. Pour patentier, voici une nouvelle vidéo qui présente deux nouveaux persos. Nom d'une pipe à vieux tabac, qu'est-ce que c'est beau !