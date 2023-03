Deux news sur Senua's Saga: Hellblade II dans le même mois ? Quelle est cette folie ? Bon, par contre il n'y a pas grand chose à dire car cette nouvelle vidéo est surtout une démo techno pour l'Unreal Engine 5 et ses Metahuman, dans laquelle on peut admirer l'incroyable rendu de Melina Juergens en Senua. C'est complètement bluffant mais c'est aussi une parfaite illustration de cette uncanny valley dont on n'arrive pas encore complètement à s'extraire.