Genesis Noir fera son big bang fin Mars

Longtemps repoussé, l'aventure cosmique de Feral Cat Den se trouve enfin une date de mise en orbite, et c'est pour la semaine prochaine puisque Genesis Noir débarque de ce côté de la galaxie sur PC, Switch et Xbox le 26 Mars. Pour rappel, il sera question d'une enquête jazzy dans la peau d'un détective qui devra pointer, cliquer et se balader de trou noir en trou noir pour résoudre des énigmes et assister à la naissance de l'humanité. Le jeu a notamment pour lui un monde graphique assez époustouflant et on a hâte de s'essayer à ses puzzles qu'on nous promet tactiles.