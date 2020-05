Frontier sur un STR Warhammer

Ni vu ni connu, Frontier (les développeurs d'Elite Dangerous) viennent d'annoncer qu'ils bossent sur un STR Warhammer Age of Sigmar qui sortira sur PC et consoles durant l'année fiscale 2022-2023. Age of Sigmar est la suite du vénérable jeu de plateau de Games Workshop sorti en 2015. Jusqu'à présent les adaptations vidéoludiques de Warhammer comme Total War: Warhammer était surtout centrées sur l'ancienne version abandonnée par GW en 2010.