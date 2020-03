La démo du remake de FF VII vient de sortir sur le PSN et pèse 7,55 Go . Elle contient le prologue du jeu dans lequel on fait péter le réacteur Mako. La démo permet aussi de tester le mode Classic qui offre des combats tour par tour à l'ancienne à la place du semi-temps réel de la version moderne. La version complète sortira le 10 Avril sur PS4.