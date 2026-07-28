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En 2684, G-Rebels fait la G-Police
par billou95, email @billou_95
Développé par les vieux de la vieille de Reakktor Studio, G-Rebels vient de sortir son accès anticipé sur Steam. Si le nom vous dit quelque chose, c'est que vous avez probablement joué à son père spirituel, le mythique G-Police de Psygnosis sur PS1. Il y sera toujours question de combats aériens dans des villes cyberpunk, mais UE5 oblige, le jeu a un look vraiment sympa, une zone de jeu de 12 000 km², un cycle jour-nuit, etc. En bonus, le jeu est déjà compatible SteamVR et une démo est disponible pour tester la bête avant de se jeter sur l'accès anticipé.