Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

SHORTNEWS

En 2684, G-Rebels fait la G-Police

billou95 par billou95,  email  @billou_95
Développé par les vieux de la vieille de Reakktor Studio, G-Rebels vient de sortir son accès anticipé sur Steam. Si le nom vous dit quelque chose, c'est que vous avez probablement joué à son père spirituel, le mythique G-Police de Psygnosis sur PS1. Il y sera toujours question de combats aériens dans des villes cyberpunk, mais UE5 oblige, le jeu a un look vraiment sympa, une zone de jeu de 12 000 km², un cycle jour-nuit, etc. En bonus, le jeu est déjà compatible SteamVR et une démo est disponible pour tester la bête avant de se jeter sur l'accès anticipé.

Rechercher sur Factornews
 
 