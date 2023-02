Elden Ring : un DLC en chantier

Un an après la sortie du jeu original, FromSoftware confirme via un tweet qu'une extension est en cours de développement pour son Elden Ring . Celle-ci s'intitulera Shadow of the Erdtree , et c'est absolument tout ce qu'on sait à son sujet pour le moment. On imagine qu'elle n'apportera pas un mode facile, et on doute même qu'elle vienne avec le support du ray tracing, pourtant promis de longue date. Quand on voit les perfs du jeu de base sans RT, ce n'est peut-être pas plus mal.