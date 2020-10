Devolver croque Croteam

Croteam a fait partie des partenaires historiques de Devolver Digital publiant tous leurs jeux chez l'editeur texan depuis plus de 10 ans. Du coup Devolver Digital a fini par racheter Croteam probablement avec le pognon de Fall Guys . Ca ne devrait pas changer grand chose pour les deux entités mais c'est une bonne occasion de rappeler que The Talos Principle 2 est en développement. Comme on disait pendant la guerre : au moins un que les suédois n'auront pas