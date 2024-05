Alors ce n’était vraiment pas gagné d’avance. Entre les reboots, les changements de développeurs, on en était même venu à se poser la question si le titre n’était plus finalement qu’un vaporware. Ainsi lorsque l’histoire se finit bien, on est quand même content, d’autant plus au moment où Dead Island 2 se vend à plus de trois millions d’unités