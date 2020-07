Le Cid déjanté de Epic LLama qui avait déjà fait forte impression à sa sortie sur PC en 2017 revient à la charge dans un portage console de ses aventures aussi acides que démoniaques fortement inspirées par l'inoubliable The Curse of Monkey Island . Le point & click Darkestville Castle sortira sur toutes les consoles le 13 août prochain et il se pourrait bien qu'on vous en parle dans les semaines à venir...