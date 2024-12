Dans le casque, personne ne vous entendra crier

Connus pour avoir sorti l'un des jeux de lancement du Quest première génération ( Creed: Rise to Glory ), les californiens de Survios sont de retour sur le tout premier titre mettant en scène les xénomorphes de Ridley Scott, et HR Giger, avec Alien: Rogue Incursion . Après un long développement et quelques previews plutôt positives de la presse, le jeu réalisé à l'aide de l'Unreal Engine 5 sort ce jeudi sur PC/PSVR2 avant d'arriver sur Quest 3/3S le 13 février prochain. Il se paye pour l'occasion une toute dernière bande-annonce. Gageons que !