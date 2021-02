Daft Punk 1993-2021

Il y a des meilleures façons de commencer la semaine : 28 ans après leur formation, Daft Punk se sépare . Et non, je ne pleure pas. J'ai une poussière dans l'oeil et je coupe des oignons. Pour leur rendre hommage, on vous conseille de regarder cet enregistrement du concert Alive à Chicago. Non seulement la qualité est extra mais la tournée Alive est définitiement le point culminant de leur carrière. Maintenant on prie qu'ils fassent comme tous les groupes : revenir dans quelques années pour une dernière série de concerts. Le One More Time ultime.