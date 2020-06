Cyberpunk 2077 décore votre bureau

En attendant le direct consacré à Cyberpunk 2077 qui aura lieu demain à 18H, CD Projekt vous propose de télécharger gratuitement 4 Go de dessins, de captures d'écrans, de posters, de papiers-peints... Ils vendent aussi un bundle comprenant tous les jeux Witcher et Cyberpunk 2077 pour 87 euros . Enfin, si vous avez acheté The Witcher 3 sur PS4, XO, Steam, Origin ou EGS, vous pouvez obtenir une version GoG gratos je viens de télécharger le tout et il y a même des fichiers en qualité impression.