Le Corona Relief Done Quick s'est terminé dimanche soir et a récolté plus de 400 000 dollars en moins de 60H pendant lesquelles on a pu voir une série de speedruns assez dingues. Vous pouvez tous les retrouver sur la chaine Twitch des organisateurs et ils arrivent progressivement sur Youtube . Mais si on devait vous en recommandez deux, on vous conseille celui de Doom Eternal et celui de Pump It Up : le premier car c'est assez dinge de voir un speedrun (46 minutes!) sur un jeu sorti il y a tout juste un mois ; le second car c'est un clone de DDR et le mutant qui y joue utilise deux tapis en même temps.