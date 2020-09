SHORTNEWS Borderlands 3 : les versions next-gen CBL il y a 46 min par email @CBL_Factor

Borderlands 3 recevra une mise à jour pour la PS5 / XSeX. Elle permettra de jouer en 4K@60FPS et sera gratuite pour les possesseurs des versions PS4/XO. Encore mieux : les versions next-gen permettront de jouer à 4 en co-op en écran partagé. Le jeu est déjà jouable à deux en écran partagé mais un mode vertical va être ajouté sur toutes les consoles en plus du mode horizontal. Comme trop souvent aucun co-op local n'est prévu sur PC ce qui est bien triste à une époque où le Remote Play Together et les écrans super larges sont monnaie courante.