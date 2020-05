16 ans après sa sortie, le Star Wars Battlefront de 2004 vient de recevoir un nouveau patch. En plus de corriger quelques bugs, il permet à nouveau de jouer en ligne, possibilité qui avait quasi disparu après la mort de GameSpy en 2014. Le patch concerne les versions Steam et GoG . Ces deux versions sont actuellement à moitié prix et tout ce petit monde peut jouer ensemble.