Avec ou sans filtre ?

Bosser de chez soi, c'est très sympa. C'est calme, c'est silencieux, c'est paisible. Mais c'est pile au moment où vous appelez le client sur Skype que la clim se met en marche ou que le chien des voisins se met à hurler à la mort. Nvidia a une solution pour vous appelée RTX Audio qui filtre les bruits de fond grâce aux tensor cores de votre GeForce/Quadro RTX. Le résultat est bluffant . Et le gag est que malgré le nom, le tout fonctionne très bien sans RTX. Un bidouilleur a trouvé comment modifier l'installeur pour faire fonctionner le tout sur les GTX 10xx et les GTX 16xx voire les générations plus anciennes. Par contre il y a un coût GPU ce qui n'est pas dérangeant pour Skype mais qui vous coûtera quelques images par seconde sur un jeu.