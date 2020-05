Attention chérie ça va couper

Le duo d'animateurs radio/enquêteurs Poe et Munro reprendra bientôt du service dans Dark Nights with Poe and Munro , un spin-off de l'excellent The Shapeshifting Detective sorti fin 2018. Dans ce nouveau FMV en 6 épisodes signé D'Avekki Studios , les 2 compères auront fort à faire avec une série de crimes en tous genres qui viendront à nouveau perturber la petite ville d'August et ses habitants. On retrouvera même en guest Aislinn De'Ath déjà vue dans les deux précédents titres du studio qui reprendra ici le rôle de Violet. Sortie le 19 mai prochain sur Steam.