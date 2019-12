SHORTNEWS Alyx va vous faire casquer CBL il y a 27 min par email @CBL_Factor

Adam Savage’s Tested a pris en main Half-Life: Alyx et a pondu une vidéo de plus de 30 minutes. Le but n'est pas tellement de présenter du gameplay mais de montrer comment on joue avec les différents casques du marché. Parmi les casques en question on trouve l'Index, le Quest, le Rift S, le Vive, et le Vive Cosmos. C'est l'Index qui s'en sort le mieux mais les autres casques font un excellent boulot.