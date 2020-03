Alucard dans la poche

Soyons réaliste : vous risquez bientôt de passer quelques heures dans la salle d'attente d'un hôpital. Heureusement Konami a pensé à vous et vient de sortir Castlevania Symphony Of The Night sur iOS et Android . Pour une poignée d'euros, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'ancêtre des Metroidvania et un des meilleurs opus de la série. Ce portage permet de sauvegarder et de reprendre n'importe où. Par contre on recommande d'y jouer au pad.