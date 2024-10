Aiko's Choice sur consoles, un dernier Mimimi pour la route ?

L'excellente extension standalone Aiko's Choice pour le chef d'oeuvre de Mimimi Games Shadow Tactics: Blades of the Shogun s'offre un portage PS5 et Xbox Series à venir le 6 décembre prochain. On vous avait déjà vanté ses mérites en 2021 , entre difficulté relevée et durée de vie très honnête. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas y jouer, et soutenir une dernière fois le studio qui ferme ses portes au grand regret de tous.