SHORTNEWS
Absolum est sorti et ça tabasse
par Xavor2Charme, email
La démo d'Absolum avait été sensass' et cela faisait longtemps que je n'avais pas recommencé autant de fois une version de démonstration. Le beat'em up rogue-lite de Guard Crush Games (auteurs de Streets of Rage 4) est enfin sort et il se prend des critiques dithyrambiques. Il sera vôtre contre seulement une vingtaine d'euros malgré une fin d'année tout de même assez folle pour les amateurs d'action 2D. Entre Shinobi Art of Vengeance, Hollow Knight: Silksong et Hades II, j'ai du mal à savoir où donner de la tête personnellement.