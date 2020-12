Aaaaa-tchia !

Vous aussi vous vous êtes enrhumé avec ce temps gris et humide ?Les gentils devs d'Awaceb ont pensé à nous et annoncent Tchia , un joli jeu ensoleillé où on incarne une petite fille qui peut prendre possession de n'importe quel objet ou animal à sa portée. Oui, un peu comme dans Prey, mais en plus mignon.C'est frais, coloré, ça vient de Nouvelle-Calédonie et ça devrait sortir sur Steam et Stadia on ne sait pas trop quand.