Demain No Man's Sky arrivera dans le Xbox Game Pass et les PCistes y auront aussi le droit grâce à une version Windows Store du jeu. Mais plus important encore, demain marquera l'arrivée du multijoueur cross-plateforme sur le jeu . Les joueurs Steam, Windows Store, XO et PS4 pourront tous jouer ensemble. Le tout sera accompagné d'une série d'améliorations pour faciliter la communication entre joueurs.