4025 jours plus tard

Plus de 10 ans après sa sortie, la version Steam de Left 4 Dead 2 s'apprête à recevoir une nouvelle mise à jour majeure bricolée à la main par ses fans intitulée The Last Stand. Outre la nouvelle campagne éponyme, elle proposera 2 nouvelles armes de mélée (fourche et pelle), 26 cartes supplémentaires jouables en mode survie, des packs de voix originales non-utilisées pour la sortie du jeu, des animations et modèles de flingues retapés, les modèles d'infectés de L4D premier du nom, etc etc. Sa sortie est fixée au 24 septembre , ce qui vous laisse le temps de rénstaller le jeu et toutes les conneries que vous aviez activé sur le Workshop.