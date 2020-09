​Journée portes ouvertes chez Frictional

En attendant la sortie d' Amnesia: Rebirth , le studio responsables de quelques-unes de nos plus grandes sueurs froides de ces dernières années vient d'annoncer la mise à disposition sous licence GPL v3 du code source des 2 premiers jeux de la franchise. Le communauté du modding était déjà très active sur ModDB, on imagine donc qu'on risque à nouveau de crier de frayeur devant notre écran dans les années à venir. Liens Github et détails sont à lire sur le blog des développeurs