​Devil's Kiss : Dan et Ben flirtent avec le mal

On vous a déjà parlé de Lair of the Clockwork God , le nouveau jeu d'aventure mais pas trop de Size Five Games qui sort vendredi prochain. Histoire de mettre toutes les chances de son côté, le duo anglais sort en parallèle une préquelle qui sera offerte pour tout achat de LOCG : Devil's Kiss . Dans ce visual novel loufoque, on suivra les toutes premières aventures de Dan et Ben sur les bancs du lycée aux prises avec leurs problèmes d'ados mais aussi un improbable proviseur-démon. Rien que ça.