Nintendo et ses chiffres Q3 2026 : le gros résumé

Faut-il vraiment une conclusion ? Nintendo a une excellente santé, un planning chargé pour les 3 mois à venir et forcément encore une tonne de projets à dévoiler. Reste tout de même qu'il faudra surveiller les différentes tendances, notamment une possible hausse du prix de la Switch 2 (via l'impact de la RAMpocalypse à cause de l'IA).