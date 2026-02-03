ARTICLE
Nintendo et ses chiffres Q3 2026 : le gros résumé
Chaque année en début du mois de février, Nintendo présente ses résultats du 3ème trimestre de l’année fiscale en cours. Une phase assez importante, puisqu’elle englobe la période de Noël, normalement synonyme de bons chiffres. Et comme la Switch 2 est sortie en juin 2025, il est intéressant de faire un petit résumé de ces chiffres.
Des caisses pleines de pognonCommençons par ce qui va parler le plus à tout le monde : est-ce que Nintendo va mourir ? La réponse est encore une fois non, puisque le petit artisan a réalisé un chiffre d’affaires 10,379 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de cette année fiscale 2026, soit une petite augmentation de +99,3% par rapport à la même période pour l’année fiscale 2025. Cet énorme bond s’explique évidemment par le fait que la Switch vivait sa dernière année toute seule, et qu’en juin, la Switch 2 a débarqué sur le marché.
Sans surprise, le bénéfice opérationnel fait un bon de +21%, passant à 1,63 milliard d’euros (donc avant impôts, mais après les coûts de fabrication et tout le tralala). Cependant, comme cette année est un lancement de console, la marge a pas mal baissé, ce qui est tout à fait normal, passant de 25,9% à 15,8%. Après, il faut tout de même admettre que quasiment 16% de marge sur un produit qui vient d’être mis sur le marché, c’est un résultat tout à fait correct.
Le bénéfice net est quant à lui très bon aussi, avec 1,945 milliard d’euros, soit une belle une augmentation de +51%. Mais alors pourquoi le net est bien plus important que l’opérationnel ? Tout simplement parce que le bénéfice net est calculé sur les gains après impôts, mais auxquels il faut rajouter d’autres choses ici et là, comme des dividendes en tant qu’actionnaire dans d’autres sociétés. Nintendo est par exemple actionnaire à hauteur de 32% de The Pokémon Company, mais aussi de 12,35% de DeNA, ou encore 1,77% de Bandai Namco Holdings ou même à 0,82% de Kadokawa Corporation.
Dans les grandes lignes, Nintendo est en avance sur les objectifs fixés au début d'année, puisqu’ils ont déjà 3 mois d’avance. Concrètement, janvier, février et mars, c’est du bonus. Sauf évidemment s’il y a des pertes, ce qui peut arriver si le monde s'écroule. Aussi, Nintendo vient de faire une année record dans son histoire, en atteignant les 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires en seulement 9 mois.
Les ventes de consoles explosentDu côté du hardware, Nintendo annonce avoir écoulé 7 millions de Switch 2 entre octobre et décembre 2025, ce qui porte le total de Switch 2 à 17,37 millions d’unités dans le monde. On peut aussi noter que la Switch 2 s’écoule à bonne allure, avec 5,82 millions pour Q1 alors qu’elle est sortie début juin, puis 4,54 millions pour Q2 avec une belle pénurie au Japon, et 7,01 pour Q3 et la période de Noël. Notons que ces chiffres sont 3 fois plus élevés que ceux de la Switch en son temps, et que la Switch 2 garde encore la médaille d’or du meilleur démarrage de tous les temps, toutes consoles confondues.
De fait, la Switch dégringole avec seulement 1,36 million de consoles distribuées en Q3 (contre 4,82 millions l’an passé en Q3) et un joli -66% sur la période Q1 à Q3 2026, passant à 3,25 millions de ventes au lieu de 9,54 millions sur la même période en 2025. Là aussi, tout est normal. Et cela n’empêche pas Nintendo de mettre en avant une jolie augmentation des ventes globale de console à +116% par rapport à l'exercice 2025.
Aussi, Nintendo en profite pour annoncer que la Switch devient la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo, avec 155,37 millions d’exemplaires dans le monde, accompagné de 1,5 milliards de jeux, dépassant la Nintendo DS et ses 154,02 millions d'unités et 948,76 millions de jeux. Elle prend donc la seconde place du podium des consoles les plus vendues de l’histoire, la première place étant prise par la PS2, qui a miraculeusement trouvé 5 millions de ventes supplémentaires en 2024. Au moins, on a trois excellentes consoles sur le podium !
Ya pas de jeux sur Switch & Switch 2 ?Du côté des jeux vidéo, c’est le carton plein. En comptant les jeux Nintendo, plus les jeux tiers, le tout sur les consoles Switch et Switch 2, on atteint 108,93 millions d’exemplaires sur la période Q1-Q3 2026. C’est énorme, mais c’est tout de même une baisse de -12,1% par rapport à Q1-Q3 2025 et ses 123,98 millions de jeux. Cependant, il faut aussi mettre dans la balance que les jeux vendus uniquement en dématérialisé ne sont pas comptés dans ces totaux. Donc au final, les résultats sont potentiellement sensiblement plus grands.
Dans les détails, Mario Kart World roule à une vitesse assez incroyable, avec 14,03 millions d’exemplaires écoulés depuis le 5 juin, qu’il soit vendu seul ou en pack avec la console. De même, Donkey Kong Bananza a semble-t-il réussi son pari, avec 4,25 millions d’unités, tout comme Kirby Air Riders avec 1,76 million, alors qu’il est plutôt spécial comme jeu. Notons aussi que les fans de Pokémon ont encore une fois répondu présent, puisque Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition a fait 3,89 millions de ventes, tandis que la version Switch a claqué un joli 8,41 millions, soit 12,3 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie le 16 octobre dernier, seul ou en bundle avec la Switch 2. Oui, c’est énervant.
On peut aussi voir que les rééditions de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sur Switch ont aussi fait un beau carton, avec 2,28 millions pour le premier et 2,42 millions pour le second. Mario Kart 8 Deluxe continue aussi toujours à engranger les unités, avec 2,39 millions d’exemplaires supplémentaires, tout comme Super Mario Party Jamboree (+1,93 million), Nintendo Switch Sports (+1,57 million), Animal Crossing: New Horizons (+1,5 million), Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet (+1,28 million), Super Smash Bros. Ultimate (+1,2 million) et enfin Super Mario Bros. Wonder avec 1,12 million supplémentaire.
Oui, c’est un délire. Voici d’ailleurs les totaux, pour se rendre compte de tout cela, avec le top 10 de la Switch et le top 5 de la Switch 2, annonçant au passage que Metroid Prime 4: Beyond s’est viandé sans atteindre le million quelque soit sa version. Et ne parlons pas de Drag x Drive.
Meilleures ventes de jeux Switch
- Mario Kart 8 Deluxe (70,59 millions)
- Animal Crossing: New Horizons (49,32 millions)
- Super Smash Bros. Ultimate (37,44 millions)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (33,64 millions)
- Super Mario Odyssey (30,27 millions)
- Pokémon Écarlate et Pokémon Violet (28,08 millions)
- Pokémon Épée et Pokémon Bouclier (27,08 millions)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (22,40 millions)
- Super Mario Party (21,28 millions)
- New Super Mario Bros. U Deluxe (18,80 millions)
Meilleures ventes de jeux Switch 2
- Mario Kart World (14,03 millions)
- Donkey Kong Bananza (4,25 millions)
- Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (3,89 millions)
- Kirby Air Riders (1,76 million)
Mario garde ses objectifsAvec des résultats pareil, il est évident que Nintendo souhaite continuer à cette allure et la direction a donc décidé de garder le cap fixé au début d’année, quitte à faire mieux. L’objectif est donc de distribuer au moins 19 millions de Switch 2 d’ici fin mars 2026. Un objectif qui devrait être atteint très rapidement, puisqu’il ne manque plus que 1,63 millions à livrer. En deux semaines, c’est plié. Et pour cela, la firme de Kyoto a prévu ce qu’il faut :
- Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (15 janvier)
- Mario Tennis Fever (12 février)
- Pokémon Pokopia (5 mars)
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel (26 mars)
- Yoshi and the Mysterious Book (printemps)
- Plus tard en 2026, on aura Fire Emblem: Fortune's Weave
- Sans date annoncée, mais probablement en 2026, Splatoon Raiders
Nintendo peut aussi compter sur le fait que les éditeurs tiers se soient vraiment emparé de la Switch 2, avec des sorties de gros jeux sur PS5, Xbox et PC, mais aussi sur la console de Nintendo. On retrouve donc un planning assez cool, avec notamment :
- Dynasty Warriors Origins (22 janvier) et donc notre test est par ici
- Final Fantasy VII Remake Intergrade (22 janvier)
- Dragon Quest VII Reimagined (5 février)
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (12 février)
- Reanimal (13 février)
- Resident Evil Requiem (27 février)
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (12 mars)
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (13 mars)
- Pragmata (24 avril)
- 007 First Light (27 mars)
- Puis courant 2026, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales et Professor Layton and the New World of Steam.
Faut-il vraiment une conclusion ? Nintendo a une excellente santé, un planning chargé pour les 3 mois à venir et forcément encore une tonne de projets à dévoiler. Reste tout de même qu'il faudra surveiller les différentes tendances, notamment une possible hausse du prix de la Switch 2 (via l'impact de la RAMpocalypse à cause de l'IA).