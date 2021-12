Le mood du moddeur

Dans mon dernier billet je vous avais parlé des moddeurs, ces joueurs comme vous et moi qui passent plus de temps à redémarrer leur jeu qu'à y jouer. Pour celui-ci, je vais vous parler de leur état d'esprit, de leur vie de moddeur au jour le jour et des droits mais aussi des devoirs que cela impose.

du côté obscur

Tout part toujours d'un premier mod : une texture, un skin, on poste ça sur Steam Workshop ou sur NexusMods et basta ! Mais voilà, comme tout contenu devenu public, celui-ci va se retrouver aux prises à la critique des autres joueurs. Là vous vous dites : "non mais on est tous des joueurs, ça va. On est là pour prendre du bon temps sur notre jeu favori, c'est un loisir". Et bien pas toujours ou en tous cas, certains le perdent vite de vue. En effet le joueur est exigeant, le joueur aussi à envie de jouer à son jeu mais pas forcément de la même façon que le moddeur et le joueur est impatient.Supposons que votre premier skin ait bien marché et que flatté par les 3 petits retours que vous avez reçus de joueurs contents de voir un peu de nouveauté dans leur jeu vous enchainiez quelques autres mods. Déja vous vous retrouvez avec du boulot en plus à chaque mise à jour du jeu. Bah oui parce que à chaque mise à jour officielle du jeu, il y a une possibilité qu'un de vos mods ne marche plus. Et plus vous en avez, plus vous avez de chance qu'un ou plusieurs ne fonctionnent plus. Et gare à vous si vous n'êtes pas assez réactif sous peine des sempiternels: "est-ce que le mod va etre mis à jour ?" ou "mise à jour quand ?" (ça, c'est la version traduite) ou si votre mod a du succès "Ca ne marche plus depuis la mise à jour 1.12532 du jeu ! Ce mod est indispensable pour moi, je ne peux plus jouer à mon jeu fétiche sans lui !". Vous la sentez la pression qui monte peu à peu ?Bon, vous faites les mises à jour plus ou moins à l'heure mais peu à peu vous vous améliorez, avez envie de faire plus et les mods que vous produisez grandissent en taille et en couverture. Des skins, vous passez aux paramètres et à un mod tout-en-un qui améliore les graphismes, le gameplay, l'UI et j'en passe. Et là vous tombez peu à peudans la peau d'un développeur. Vous savez, ceux qui ont mis des mois ou des années à sortir votre jeu favori. Ceux aussi qui vous ont alléchés avec des vidéos impeccables mais qui ont finalement laissé des bugs dans le jeu final (les salauds). Ceux aussi qui n'ont pas mis tous les skins que vous auriez aimé trouver et ont fait de drôles de choix de gameplay alors qu'avec quelques petites modifications ça aurait été tellement mieux. Et bien, ça va être à votre tour d'y avoir droit.Parce que plus votre mod sera conséquent et apprécié et plus les joueurs seront exigeants et critiques : "Pourquoi avoir changé ce paramètre ? On ne pourrait pas avoir le même mod mais sans cette modification? Ou alors un second mod à part, pour ceux qui le veulent vraiment ?". "Il manque encore des trucs pour en faire le mod de mes rêves, pourrais-tu rajouter ça, ça et ça ? J'y connais rien en modding mais ça doit pas prendre plus de 5 minutes à rajouter". "Waouh, les images de preview de la nouvelle version du mod sont top, quand est-ce qu'il va sortir ?". "Au bout de cinq minutes mon jeu plante avec ce mod. J'ai désinstallé direct. Nul.". "Ca s'installe pas chez moi, j'ai pourtant suivi toutes les consignes, à l'aide !"...Bon, je pense que vous avez bien saisi où je voulais en venir. De moddeur qui partage sa petite modification, vous vous êtes retrouvé fournisseur de contenu pour des clients aux abois. Si précédemment il vous fallait 10 minutes pour mettre à jour votre unique mod et 10 secondes pour lire votre unique commentaire, vous êtes désormais corvéable à merci et devez passer vos week-ends à répondre aux commentaires, à tester si vos mods marchent ou non dans telle situation ésotérique et faire une mise à jour si ce n'est pas le cas, à séparer votre mod en 2, 3 ou 12 pour satisfaire tout le monde, à rajouter des fonctions qui ne vous semblent pas forcément utiles et qui sont des casse-tête à ajouter et à faire le maximum pour finir les tests de la nouvelle version dont vous avez montré des images alléchantes il y a 3 mois en pensant la sortir une semaine plus tard...La rançon du succès sans doute. En tous cas une plongée dans l'univers de ceux qui vous ont inspiré, les développeurs de votre jeu préféré, et dont le quotidien n'est peut-être pas si éloigné du vôtre finalement. Développeur ou moddeur, pro ou amateur, même combat : à chacun de résister ou non à la pression. De sortir une mise à jour rapidement mais peut-être mal finie ou pas assez testée, de corriger ou non tous les bugs remontés, d'accepter ou non de rajouter des fonctions et d'y passer le temps nécessaire, quitte parfois à changer un pan complet du jeu/mod qu'ils avaient en tête...