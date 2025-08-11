Le Mans Ultimate : Le Sim Racing est il trop élitiste ?

Ce 22 juillet est sorti Le Mans Ultimate (LMU pour les intimes). Aimant les sports automobiles au point d'avoir investi dans un volant à retour de force par le passé, ça me semblait le bon titre pour replonger. Visuellement le jeu m'attirait et je m'attendais à un jeu sérieux, pointu, et orienté multi, ce qu'il est assurément mais j'ai quand même été surpris pour bien d'autres raisons dont il faut que je vous parle.



Ce dossier ne parlera donc que d'expérience de jeu, et pas de gameplay ou de graphismes, sous l'angle d'un joueur qui découvrirait le sim racing en 2025 avec ce titre. Un joueur qui aime les visuels, qui à vu des tests et des vidéos, et qui sait que le jeu va lui demander de la discipline mais qui veut s'investir pour mériter un jour sa place sur un podium.



Showroom

LMU est vendu sur Steam pour 40€. Il sort d'un an et demi d'accès anticipé que je n'ai absolument pas suivi mais qui semble avoir eu son lot de dramas et est désormais disponible en v1.0. Je ne sais donc pas exactement à quoi m'attendre mais je devine que si il est sorti en 1.0, c'est que ses développeurs jugent qu'ils ont atteint les objectifs nécessaires pour que tous les joueurs puissent profiter d'une expérience de jeu satisfaisante et stable.



Cinq DLC sont aussi déjà disponibles pour le jeu. Ceux-ci sont apparemment sortis au cours de l'accès anticipé. C'est un peu surprenant car en général, on attend plutôt d'avoir sorti un jeu avant de sortir des DLC. Mais peut-être que les DLC permettaient aux développeurs d'être tranquilles financièrement pour peaufiner leur jeu, donc ok. Et puis Star Citizen nous a aussi prouvé qu'on peut bien vendre des DLC sans sortir de jeu.







Par contre, ils auraient peut-être pu inclure ces DLC dans la v1.0, une fois le développement financé, car ces DLC représentent quand même quasiment la moitié du contenu du jeu. En effet le jeu de base compte 17 voitures et 7 circuits tandis que les DLC ajoutent 11 voitures et 6 circuits, sous la forme d'un circuit et 2 voitures pour la plupart des DLC.



Si ils ne sont pas inclus, on peut raisonnablement penser que tout ce contenu additionnel est optionnel et que certains circuits et voitures plaisent plus à certains joueurs qu'à d'autres. Tout ayant un prix, plutôt que forcer les joueurs à tout acheter pour un prix plus élevé, on nous propose une offre de base au prix raisonnable de 40€ puis de prendre ce qui nous plait si l'offre de base ne suffit pas à nos souhaits.



Je suis la logique et prends le jeu de base. J'y rajoute un DLC parce que j'adore la Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2, ce qui fait que je récupère le circuit du Qatar au passage.

Au total j'ai donc le jeu de base plus un DLC pour 50€ et jusque là, tout va bien.



Au fil des saisons

Je branche mon volant et lance le jeu.

Une cinématique épique m'accueille et je passe sur le menu général. Le menu est clair avec une capture du jeu avantageuse en plein écran et commence par 3 éléments plus grands que les autres :

"Week-end de course", "En ligne" et "Coop". Les 3 autres étant "Ralentis", "Paramètres" et "Générique", j'en profite pour paramétrer mon volant et revient sur le menu.



Le premier menu est le week-end de course (en solo) et on peut donc naïvement penser qu'il s'agit du mode qu'on utilisera le plus fréquemment vu sa position. Et puis en tant que nouveau joueur, il vaut mieux commencer par là, prendre les contrôles en main, jauger la physique et (re)prendre ses marques sur des circuits avant d'affronter la meute des joueurs en ligne.



En choisisant "Week-end de course", un nouveau menu apparait avec 2 encarts : l'un pour le WEC, le World Endurance Championship, la licence de course automobile du jeu et l'autre pour l'ELMS, l'European Le Mans Series "Bientôt disponible".

Bon, l'ELMS est en effet en développement donc on patientera. Sans doute un futur DLC (à quel prix ?). Le menu est en place en tous cas pour nous dire qu'il manque ces épreuves.







Retour donc à l'encart WEC pour remarquer qu'il y a 3 petites encoches sous l'année et que celles-ci permettent de changer la date en 2023, 2024 ou 2025. Comme c'est une simulation, ils ont classé le jeu par saison pour reproduire la réalité. En fonction de l'année choisie on a donc accès aux circuits de la saison et aux voitures inscrites à celle-ci.



Je réalise immédiatement que j'ai un problème : la moitié des voitures sont dans des DLC que je n'ai pas. Et pour nous introduire au concept du tout payant, le jeu nous indique pour chaque voiture qui est en DLC qu'il suffit de payer pour pouvoir la jouer. Donc au lieu de ne te montrer que le contenu auquel tu as accès, le jeu te montre tout le contenu et te rappelle en permanence que tu n'as qu'un choix limité.



Mais justement, j'ai acheté un DLC. Où est donc la Lamborghini ? Elle, au moins, je devrais y avoir accès mais je ne la vois pas. La raison est toute simple : celle-ci n'a été présente qu'en 2024. Je me retrouve donc avec une voiture que je ne peux donc pas utiliser sur aucune épreuve de 2023 ou 2025.



J'ai quand même de la chance dans la mesure où tous les circuits étaient présents en 2024, ce qui fait que je pourrai au moins courir avec sur tous les circuits, mais imaginons qu'un circuit ait été retiré fin 2023 ou qu'un autre ait été rajouté en 2025 ? Ca voudrait dire que je ne pourrais jamais jouer avec la Lamborghini sur ce circuit, juste parce que en réalité, cette voiture n'a pas tourné sur ce circuit ces années là...



Donc je résume. On nous vend des DLC de voitures ou de circuits mais sans aucune information sur le fait que ces voitures et ces circuits ne sont pas jouables suivant la saison que l'on va choisir en jeu. Donc possiblement un DLC de circuit prochain ne vous permettra pas de jouer dessus avec la voiture avec laquelle vous avez le plus d'affinité. Ou au contraire la voiture que vous avez achetée ne pourra pas être jouée sur un circuit trop ancien que vous connaissez par coeur.



Je comprends bien que "c'est réaliste", mais ça pousse un peu loin le bouchon du réalisme là quand même, non ? Le type de jeu est déjà très exigeant par nature, mais en plus il va forcer les joueurs débutants à apprendre plusieurs circuits et plusieurs voitures si ils veulent participer à des épreuves ayant accès a des circuits spécifiques. Quand on débute, on va vouloir se faire la main sur une voiture et peut-être sur un circuit spécifiques et ne pourra pas le faire ici parce que "ce n'est pas réaliste".



Le solo ne sert à rien

Bref, on choisit une année, on choisit un circuit parmi ceux proposés, on choisit une voitures parmi celles proposées, et on peut tout paramétrer dans le détail : la météo, les conditions de courses, avec essais ou sans, avec qualif ou sans, avec tour de formation ou sans et la longueur de chacun.

Ma première course est un modèle du genre, je pars 18e en ayant raté mon tour de qualif et en course, à la faveur de sorties de piste, je remonte et passe en tête dans le dernier tour...

Et voilà.

Comment ça "et voilà" ?







Je veux dire que rien ne se passe. Non seulement le jeu ne vous gratifie d'aucun retour d'aucune sorte. Il n'y a de toute façon aucune notion d'argent dans le jeu, on peut donc courir avec n'importe quelle voiture (bonjour le réalisme). Mais cette course ne compte en rien dans vos statistiques de jeu. Ni dans la liste de vos meilleurs places, ni dans celles de vos meilleurs tours, ni dans votre classement de conduite propre, alors que celui-ci est pourtant entièrement calculé par le jeu et pas par un juge humain.

De fait, la partie solo ne sert qu'à vous familiariser avec les voitures, les circuits et à régler votre voiture avant d'aborder le multi mais c'est tout. Non, en fait c'est pire que ça car vous entrainer en solo pour le moment vous préparera mal pour le multi mais on va y revenir plus loin.



Et il n'y a aucun mode championnat. On ne peut donc pas effectuer tous les circuits de la saison en courant comme les vrais pilotes et en accumulant des points pour au moins reproduire la réalité. Tout ce qu'on peu faire c'est organiser une course à la fois... et compter les points à la main dans un fichier excel, j'imagine.



C'est difficile à comprendre alors que tout est déjà en place : les circuits sont tous présents, les voitures modélisées, l'IA se bat plutôt bien sur la piste et vaut bien des jeux de voitures que j'ai déjà pu faire mais non, ils n'ont pas voulu rajouter une page pour enchainer les courses et calculer des points après chaque course, histoire que les joueurs puissent se faire leur course loin des fauves du multi.

Rassurez-vous, un mode championnat est bien dans les tuyaux, et celui-ci est possiblement ambitieux, mais pour le moment, sur un jeu en 1.0, il n'est pas présent. Et la raison est peut-être toute simple : vous pousser à aller sur le multi.



Le multi-joueurs

Si on veut une progression, un classement, et se forger à la force du poignet une carrière de sim racer, on va donc lancer le multi nommé "En ligne".







On est submergé de choix : "Online Championships", "Daily", "Weekly", "Special Events" et "Hosted".

Ici encore, tout est affiché, mais on va vite se rendre compte que rien ou presque n'est disponible.

La première raison est légitime : tant qu'on n'a pas un niveau de sécurité suffisant, certaines courses sont bloquées. C'est compréhensible, le jeu écrème la tonne de joueurs qui ont cru que c'était un nouveau Burnout afin de permettre à ceux qui sont sérieux et réguliers de profiter d'une bonne expérience de jeu.



Du coup au final il ne nous reste pratiquement que la course du jour dite "Daily" qui est en fait 2 courses alternées toutes les 20 minutes, chacune se déroulant sur un circuit et avec une catégorie de voitures et on aura ces mêmes choix pendant une semaine avant que 2 nouveaux circuits et sets de voitures ne soient imposés.







OK mais et ma lamborghini, et le circuit que j'affectionne et sur lequel je me suis bien entrainé ?

Et bien j'ai deux choix : soit j'attends qu'un jour le combo incluant mon circuit et ma voiture soit présent dans les courses quotidiennes. Soit je vais devoir m'entrainer sur d'autres voitures et d'autres circuits pour pouvoir commencer à jouer en ligne. Comme si la courbe d'apprentissage n'était pas déjà assez élevée, il faudra donc s'investir sur un ou deux autres circuits et sur une ou deux autres voitures pour pouvoir commencer à monter un peu son profil.



Apprendre un circuit est long et apprendre une voiture l'est tout autant. Pour un nouveau joueur, c'est donc imposer des heures de route pour pouvoir seulement commencer à espérer finir correctement une course. Je mentionne au passage qu'on n'a aucune visibilité sur quels circuits et avec quelles voitures se dérouleront les courses des semaines suivantes. A aujourd'huin je ne sais donc même pas si je pourrai un jour tourner avec ma Lambo (sur laquelle je ne vais pas donc m'entrainer si je veux jouer maintenant).







Et les autres options alors ?

On va les balayer rapidement, "Weekly" et "Special events" ne servent actuellement à rien autant que je sache. Apparemment, il y a eu une fois les 6h du Qatar d'organisées en évènement spécial. Autant dire que ce n'est pas destiné aux nouveaux venus.

Hosted permet de créer une partie ou de joindre une partie créée par un autre joueur. Ici pas de niveau de sécurité mais la création d'une partie nécessite des crédits (dont je ne sais rien encore) et rejoindre une partie se fera à condition que ce ne soit pas sur un circuit que vous n'avez pas, évidemment. Par contre ici non plus les courses ne comptent pas dans votre classement. Enfin il reste les championnats mais eux aussi sont derrière des niveaux de sécurité, mais surtout ils sont derrière un abonnement.



Les abonnements

C'est là l'autre raison de blocage des options du multi : si vous voulez faire autre chose que des courses individuelles en multi, il faut acheter un abonnement à l'année...

On est alors dirigé vers

- l'accès gratuit : il permet de jouer au jeu tel que je l'ai décrit. Donc majoritairement les "Daily", "Weekly" et "Special events" si il y en a un jour, plus les parties hébergées.

- pour 48€/an ou 8€/mois, vous pourrez vous inscrire en avance à une course et avoir accès aux championnats (il vous faudra le niveau de sécurité quand même), vous pourrez contester un accident de course dans ces championnats, et pourrez créer votre propre livrée de voiture

- Ou alors pour 84€/an ou 14€/mois, vous aurez la même chose PLUS tous les DLC pour LMU et rFactor2.



Alors certes steam indique "Nécessite un compte tiers : RaceControl (Liaison à un compte Steam prise en charge)" mais cela n'indique pas du tout qu'une partie particulière du jeu est bloquée derrière un abonnement.

Et à moins de savoir déjà sur quel site se fait l'abonnement, on peut très bien penser acheter un jeu complet sur Steam et découvrir trop tard son erreur.







Il me vient donc une question : si je souhaite jouer un peu plus que sur 2 circuits qui tournent en boucle toute la journée. Si je souhaite faire un championnat sur plusieurs circuits et que j'achète le Pro+. Ca veut dire que pendant un an j'aurai accès à tous les DLC et j'aurais donc acheté mes DLC séparément pour rien... On me dira qu'une fois l'abonnement terminé, je pourrai encore tourner sur ces circuits mais c'est plutôt maigre comme argument.



Heureusement que je n'en ai acheté qu'un. Parce que déjà que je ne peux rien en faire à part tourner en local sans que cela compte pour rien autre que mon entrainement personnel...

Je n'ose pas imaginer le joueur qui s'est dit : aller, je vais prendre tous les DLC pour être bien et avoir mon jeu complet pour 100€ (40€ le jeu de base + 60€ les 5 DLC) et qui découvre qu'en fait si il veut jouer un peu plus que sur 2 circuits par semaine, il va devoir prendre un abonnement à 50€ de plus (toal :150€) ou à 80€ de plus (total : 180€) alors qu'il aurait pu prendre le jeu seul (40€) plus l'abonnement et s'en tirer tout comptes faits pour 120€ pour un an.



On me dira que quand même, ça fait 120€ le jeu pour un an mais pour ce genre de simulation, les joueurs ont tendance à moins s'éparpiller et donc à jouer surtout à un jeu de course dans l'année. 120€, c'est le prix de deux jeux. Donc pour un passionné qui joue surtout à ce titre, ça peut passer. Ce n'est pas tellement le prix qui me gène, mais le manque de communication qui va possiblement faire acheter des DLC qu'on aurait pu avoir gratuitement avec un abonnement. Et on a vu que même sans abonnement, les DLC ont un intérêt très relatif.



Ca ne tourne pas rond

Mais mettons. Abonnement ou pas, Lambo ou pas, j'ai pas mal tourné sur un des circuits disponibles cette semaine avec une des voitures requises donc je me lance en multi. Deux boutons sont disponibles "Rejoindre les essais" et "S'inscrire".



Ne faites pas l'erreur de croire que participer aux essais vous inscrit à l'évènement. Car cela ne le fera pas. Si vous faites des essais jusqu'à l'heure de début de la course sans vous êtes inscrit, la course partira sans vous et vous vous retrouverez comme un con devant l'écran d'attente de la prochaine course.







Donc la deuxième fois, vous vous inscrivez et en attendant, on vous repropose de faire des essais. Cette fois on peut y aller et une fois à 1 minute du début de la course, on aura un message "quitter les essais pour rejoindre la course". Il faut donc complètement quitter les garages, revenir au menu en ligne, et attendre l'apparition du bouton "Participer à l'évènement" pour cette fois rejoindre la course... et qu'on nous propose de faire 3 minutes d'essais ...



Mais, pourquoi ? Pour ceux qui n'ont pas attendu 20 minutes ? Pour ceux qui voudraient faire des réglages de dernières minutes ? mais en 3 minutes on fait au mieux deux tours... Du coup je cherche mais je ne vois pas l'intérêt ni de nous forcer à sortir de la voiture et de revenir au menu en ligne, ni de nous reproposer des essais inutiles. Si un vrai sim racer peut m'éclairer il sera le bienvenu.

Ensuite on a 5 minutes de qualifications, ce qui signifie un tour de lancement et un voire deux tours de qualifications, puis vient la course en elle-même, et la désillusion.



Car si les quelques tours faits en attendant la course ne vous avaient pas mis la puce à l'oreille, la course vous met la puce dans le c..rane : la voiture ne se comporte pas du tout comme vous avez pris l'habitude de la conduire en solo. Certes il faut penser à réduire l'essence réelle ou virtuelle embarquée et certes il faut aussi penser à remettre des pneus neufs. On pourra même avoir remarqué que les valeurs de Traction Control sont différentes et on les aura mis au niveau habituel, mais ce qu'on va découvrir surtout mais un peu plus tard (parce qu'on est débutant et qu'on joue avec les réglages par défaut), c'est que la configuration que le jeu nous donne en multi ne correspond pas du tout à celle du solo. Et pire que ça, elle est bien moins stable !







Du coup, on se dit qu'on va enregistrer ses réglages de voitures du solo vers le multi mais non ! Car pour l'équité entre les pilotes, les réglages en multi sont fixes pour tous les pilotes ! Donc on peut oublier tous les entrainements faits en solo pour être prêt en multi, il va falloir s'adapter à ces réglages imposés pour réussir à avancer en multi.



Donc la seule voie de rédemption qu'il nous reste est d'entrer dans une course multi, d'enregistrer les réglages de la voiture avec le bouton dont on ne voit qu'un pixel à cause de la traduction française trop longue, repasser en solo et importer les réglages du multi pour pouvoir enfin vous entrainer dans les conditions que vous aurez à affronter en multi.

Quel enfer...



Note : enfin ça c'est si vous ne voulez pas vous faire insulter en multi, mais vous pouvez aussi très bien vous lancer en multi et jouer au billard avec les autres voitures le temps de vous faire la main, c'est vous qui voyez. Ici je pars du principe qu'on respecte un minimum les autres joueurs.



Un dernier tour pour la route

Bref, aussi bon soit le comportement des voitures, aussi fidèles soient les graphismes, aussi impeccable soit le netcode, le modèle de vente est vraiment pitoyable. Merci les DLC non inclus dans le jeu de base mais que celui-ci affiche en permanence dans les menus pour mieux nous dire qu'on ne les a pas achetés ou l'abonnement qui débloque des possibilités et qui peut inclure des DLC qu'on a achetés pour rien sans que cela soit clairement indiqué. Certes une fois qu'on est informé, on peut faire les bons choix, mais c'est bien l'information qui manque ici.



Si on rajoute à cela les voitures bridées aux circuits d'une année particulière "pour le réalisme" (alors que les courses en ligne sont avec des dégâts imposés en x1.5 dont très exagérés), que le jeu ne récompense absolument pas de jouer hors ligne et qu'il complique la vie des joueurs débutants en leur imposant discrètement des réglages moins bons que ceux du mode solo, on commence à se demander si les développeurs souhaitent qu'on joue à leur jeu.



Alors on me dira "oui mais iRacing" ou "oui mais Assetto Corsa"... Sans doute que le modèle de business et la conception générale de Le Mans Ultimate ne sont que l'extension de ce qui se fait ailleurs, qu'il en est arrivé à ce point d'obfuscation et de limitation des joueurs afin de ne garder que les vrais des vrais, ceux qui payent le prix de leur passion et ignorent les nouveaux venus. Peut-être qu'il est aussi peu accueillant parce qu'il ne veut pas des nouveaux joueurs, qu'il ne cherche à parler qu'aux joueurs pro. Mais dans ce cas, il ne faudra pas s'étonner si les serveurs se dépeuplent et si les nouveaux venus se font rares.



En découvrant le Sim Racing à travers Le Mans Ultimate, on peut voire les murs que ce type de jeu dresse devant les nouveaux joueurs. Tellement focalisé sur la retranscription physique des voitures, sur le netcode et sur un business model qu'il en oublie complètement toute abordabilité, toute introduction et même tout accompagnement de ceux qui voudraient demain faire partie de cette communauté de passionnés. Et après on s'appitoiera de voir un autre studio développant une simulation automobile fermer et on nous expliquera que c'est parce que les joueurs préfèrent les jeux d'arcade et que les simulations n'ont pas la côte...