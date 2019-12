Le Guide Factor Apple Arcade, partie 5

Bonjour Détective. Votre mission sera d'analyser les indices laissés dans les trois avis sur les jeux point and click de cet article. Si votre sens de déduction est bien au niveau de ce que votre réputation le laisse entendre, vous serez à même d'élucider le mystère du meilleur titre d'aventure de cette semaine. L'enquête piétine néanmoins sur le nombre de jeux disponibles sur Apple Arcade : aujourd'hui (28/11) nous pouvons collecter 100 jeux sur Mac et 102 sur iOS.

Tangle Tower

Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

L'aventure Point&Clic est à mon humble avis faite pour être jouée sur mobile/tablette tactile, c'est donc sans surprise que le genre est représenté dans Apple Arcade. Vous suivez deux détectives devant élucider un meurtre perpétré dans la Tangle Tower. Ce qui m'a frappé tout d'abord ce sont les graphismes faits main, très agréables. Ensuite ce sont les textes, finement écrits (sous-titrés en français et très bien doublés en anglais) avec cet humour British si particulier, qui en fait l'atout majeur du jeu. Enfin ce sont les déplacements, qui ne se font qu'à partir de la carte. Ainsi le jeu est une succession d'écrans fixes dans lesquels on interagit avec les personnages et le décor sans pouvoir s'y mouvoir, mais on s'y fait assez bien en fin de compte.

Jenny Leclue

Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?



Beaucoup de similitudes avec Tangle Tower. C'est du point and click dessiné avec goût mettant en scène une détective et proposant des puzzles à la pelle. Il se démarque néanmoins sur certains aspects en mieux mais surtout en moins bien. Commençons par ce qui fâche, le jeu est perclus de bugs. Cela s'améliore au fur et à mesure des MÀJ, mais il faut en avoir conscience (il ne se lançait même pas sur mon iPhone jusqu'à récemment). L'écriture y est moins inspirée, car il vise sans doute un public plus jeune (à vérifier sur la longueur). L'absence de doublage vocal est également préjudiciable au niveau de l'ambiance et de l'implication mais le développeur promet de les inclure dans une prochaine mise à jour. Autrement le gameplay est étrange : au lieu de pouvoir cliquer sur un objet à l'écran, certaines phases vous obligent à déplacer la vue sur le pointeur qui est figé au centre de l'écran.

Murder Mystery Machine

Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

Vous êtes une nouvelle recrue au sein du District Crime Agency et devez faire équipe avec un détective qui n'a pas l'air très heureux d'avoir de la compagnie. À chaque "niveau" vous devez inspecter un lieu afin de recueillir le maximum d'indices, que vous pourrez ensuite agencer et relier comme bon vous semble sur votre tableau de bord afin de déduire, résoudre et accuser. Le jeu est bien réalisé, lisible et facile à prendre en main. Par contre il peine à être intéressant, la faute à une écriture pas très inspirée, et un ton très sérieux qui en fait un jeu banal d'enquête sur meurtres. Le fait qu'il ne propose pas d'autres langues que l'anglais joue également en sa défaveur pour toucher un public plus large. Si vous ne deviez choisir qu'un titre du genre, ce ne serait sans doute pas ce MMM.

Un jeu d'enquête Point and click.C’est développé par SFB Games ayant notamment créé Snipperclips sur SwitchSort aussi sur PC et SwitchC'est un point and click, donc souris ou tactile lui vont à merveille; la manette est supportée mais ce sera moins naturel. Tout appareil conviendra parfaitement, sur Mac vous aurez même droit à quelques réglages d'affichage supplémentaires. Orientation paysage imposée.(Lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et macOS Catalina, avec et sans pad Xbox One)C’est Génial.L'histoire quant à elle est assez prenante et on alterne la recherche d'indices, les dialogues et les puzzles de manière très souple, le tout rappelant quelque peu un certain Professeur Layton. L'interface est très claire et ne se perd pas dans la surenchère d'objets à collecter ou de menus surchargés. À voir sur la durée et jusqu'au terme de l'enquête, mais pour l'instant c'est du tout bon.Un jeu d'enquête point and click.C’est développé par Mografi, toute petite équipe dont c'est le véritable premier jeu d'envergure.Sort aussi sur PC, PS4 et Switch(Lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et macOS Catalina, avec et sans pad Xbox One)C’est pas mal du tout.Par contre il offre la possibilité de se déplacer, rendant l'avancée moins austère et plus dynamique, un élément bienvenu par rapport à Tangle Tower. Autre point supérieur, il est encore plus beau. Notez également que vous ne verrez pas la fin du jeu tout de suite, il est prévu 2 autres épisodes pour plus tard. Au final l'expérience est plaisante, mais la somme des défauts me fait préférer Tangle Tower pour le moment.Un jeu d'enquête point and click.C’est développé par Blazing Griffin Games ayant déjà fait quelques jeux d'enquête comme Murderous Pursuits.Sort aussi sur PC.Les contrôles sont pensés pour le tactile et la souris, un pad peut toutefois être appairé, vous contrôlerez alors le pointeur au stick, pas très recommandé. Orientation paysage.(Lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et macOS Catalina, avec et sans pad Xbox One/DS4)C’est bof.Troisième point and click d'aventure/enquête, Murder Mystery Machine se distingue des précédents sur plusieurs points : Il est en 3D isométrique, il n'est qu'en anglais, et se prend un peu trop au sérieux.