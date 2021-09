Le Guide Factor Apple Arcade, partie 28

Voici venu le temps des rires et des chants de la partie 28 de votre Guide et ce coup-ci on va traiter les jeux suivants : dans la catégorie Timeless Classics nous avons Backgammon+, dans les App Store Greats l'excellent Jetpack Joyride+ et dans les Arcade Originals deux jeux que tout oppose, à savoir Detonation Racing et Baldo: The Guardian Owls. Dans cette poignée de jeu se cache ma 2e déception de l'année après 12 Minutes... Côté stats l'abonnement a atteint les 215 jeux (+ 4 à sortir prochainement), et 103 jeux ont été essayés dans ce guide Factor.

Backgammon+

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Je n'ai jamais joué au Backgammon (j'ignore totalement si cet aveu vient de me faire perdre toute e-street créd', mais soyons fou et assumons). Ainsi, me dis-je alors, je suis le parfait cobaye pour tester le tutoriel. Et ... je n'ai rien compris. Enfin il m'a fallu bien y revenir à 3 fois pour comprendre qu'un écran n'avait pas le bon texte (le tuto est une succession de 19 pages statiques avec du texte et une image).

Ensuite je me suis lancé et finalement je pense avoir pigé le fonctionnement et c'est plutôt pas mal et plus tactique que ce que je pensais.



Pour en revenir au jeu de Adikus, et Apple Arcade oblige, il n'y a pas de pubs contrairement à la "coutume" sur ce genre de jeux mobile, et c'est très appréciable.

Néanmoins cela reste spartiate tout en étant mieux loti qu'un Dames Royal+ par exemple, car ici au moins nous avons un mode de jeux en ligne.

Mis à part ça, les propositions de ces deux jeux sont très semblables : Une seule musique d'ambiance, un mode solo contre l'IA (avec plusieurs niveaux de difficulté), un mode 2 joueurs local (parfait sur iPad). Et donc ici un mode de jeu en ligne (adversaires aléatoires ou avec un ami).



Voilà on a fait le tour, le reste se passe sur le plateau.

Le jeu pèse moins de 65 Mo donc vous pourrez facilement lui faire une petite place sur votre appareil, au cas où.

Jetpack Joyride+

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Comme l'OM, Jetpack Joyride va droit au but : lors du premier lancement, on est lancé dans le feu de l'action et on comprends sans tuto ce qu'il faut faire. Notre personnage avance inexorablement vers la droite, de plus en plus vite, et on doit appuyer sur l'écran pour le faire monter dans les airs (grâce à son fameux Jetpack, une sulfateuse au départ puis ce que vous voudrez ensuite).

Le jeu est addictif mais dans le bon sens du terme, il n'y a plus aucune trace d'achat in-app ni de publicité dans cette version +. Ainsi on enchaine les runs avec le petit "allez encore une dernière" qui trotte dans la tête, signe des jeux fun.

La réalisation en 2D est top, c'est fluide, rapide, nerveux et frais. Les power-ups sont nombreux et de plus en plus délirants, et pour les esthètes des objets de customisation à la pelle.

Detonation Racing

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Dès la baseline du titre le ton est donné "Detonation Racing n'est que vitesse et explosion" et c'est vrai que ça explose un peu partout. En revanche la vitesse on ne la ressent pas vraiment avec les premiers "bolides". Ca s'arrange un peu ensuite mais on est loin d'un F-Zero.

Les voitures justement parlons-en : leur design est très soigné et elles ont de la gueule alors que ce ne sont pas des reproductions de bolides réels. C'est assez rare pour être souligné.



Niveau maniabilité j'avoue ne pas du tout être collègue avec cette mode des boutons et joysticks virtuels, et même si le mode "boutons couplés" est bien plus praticable que le mode "joystick". Si vous pouvez connecter une manette, n'hésitez pas. En plus la voiture accélère toute seule en tactile, une autre mode qui m'exaspère.





Le gameplay sort des sentiers battus, même pour un jeu de course arcade. Ici pas d'armes à proprement parler mais une jauge à remplir (grâce aux drifts et aspirations) qui permet une fois pleine d'actionner un piège pour gêner vos adversaires. Ces pièges à actionner à certains endroits de la piste au bon moment peuvent être des explosions, un lâcher de container, des pieux sortant du sol, une zone électrifiée etc... Vous devrez évidemment tenter d'éviter aussi les pièges lancés par vos concurrents. C'est plutôt fun et bien trouvé.



[NdCBL : c'est fortement inspiré de Et toujours pas de contrôle au gyroscope dans un jeu de course mobile alors que sur un Real Racing 3 c'est juste parfait, pourquoi personne ne s'en inspire?!Le gameplay sort des sentiers battus, même pour un jeu de course arcade. Ici pas d'armes à proprement parler mais une jauge à remplir (grâce aux drifts et aspirations) qui permet une fois pleine d'actionner un piège pour gêner vos adversaires. Ces pièges à actionner à certains endroits de la piste au bon moment peuvent être des explosions, un lâcher de container, des pieux sortant du sol, une zone électrifiée etc... Vous devrez évidemment tenter d'éviter aussi les pièges lancés par vos concurrents. C'est plutôt fun et bien trouvé.[NdCBL : c'est fortement inspiré de Split/Second

Les drifts quant à eux sont très bien gérés et la prise en main idéale au pad avec ce feeling Mario Kart pour le snaking mais sans le boost, ce qui est dommage car ça nous démange de pouvoir actionner un petit boost de temps en temps.

Autrement, petit aparté sur une des bizarreries d'iOS, qui montre ici ses limites avec Detonation Racing : quand vous connectez votre ibidule à la TV pour profiter d'un grand affichage, l'écran de votre appareil reste allumé et l'affichage est donc dupliqué (ça s'appelle même "recopie de l'écran", et fonctionne de la même manière que ce soit via Airplay ou grâce à un adaptateur USB-C vers HDMI). Ici cela fait chuter le framerate de manière significative et il est donc déconseillé de le faire sur ce jeu trop gourmand en ressources. Ça rame sur iPad pro 2020, et je doute que ce soit parfaitement fluide même avec un iPad pro M1.

Baldo: The Guardian Owls

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Et je vais d'emblée nuancer le seul atout du titre, à savoir sa partie graphique. Oui c'est beau et oui ça ressemble à un film des studio Ghibli ... de loin. Car dès qu'un zoom est fait sur la trogne d'un personnage ou lors d'une cinématique, on ne peut que constater la larme à l'oeil la laideur du chara-design en particulier pour Baldo, c'est ballot. On passe alors l'éponge sur ce fait car le reste du temps c'est plus que correct, et on prends le jeu en main. Et la catastrophe commence.

Le jeu est bien buggé, j'ai par exemple eu plusieurs crashs, la langue ne reste pas sélectionnée d'une partie à l'autre, le personnage reste bloqué dans un décor etc... Bon rien qu'un bon patch correctif ne pourrait effacer, s'il sort un jour (il y a eut 2 hotfix depuis que j'ai commencé ma partie, et c'est toujours pas propre, mais ils ont au moins enlevé l'écran de Gameover car c'est celui qui apparaissait le plus souvent dans l'aventure).

Car oui le jeu ne laisse pas de place à l'erreur et a le game over facile. Dans tous les jeux du genre on a des bords des murs invisibles aux endroits plus ou moins escarpés, pas ici. On tombe de sa hauteur on meurt. On ne sait pas nager non plus, donc on meurt. Le moindre rat de passage vous enlève 1 coeur sur 3 disponibles au début de l'aventure, on meurt aussi. Bref c'est trop punitif, souvent de manière injuste, et ça tape rapidement sur les nerfs.

Les "énigmes" ne sont pas toujours logiques, par exemple devoir tuer un rat pour éliminer une tentacule au bout de l'écran alors que l'on pouvait leur jeter un vase sur la gueule pour les tuer juste avant. Et sans parler d'énigmes, on a des aberrations du style de ces caisses pendues au plafond qui se balancent avec la rigueur d'un métronome dans la cale d'un bateau ... en cale sèche.

Coté son, la musique est correcte sans plus, et les effets sonores plutôt quelconques (mention spéciale tout de même au râle de Baldo lorsqu'il jette un objet, plus proche du cri d'un singe asthmatique que du gémissement de Link). Et c'est presque le seul aspect où Naps Team semble vouloir s'écarter de Zelda. C'est simple il boxe dans la même catégorie que Immortals Fenyx Rising et Oceanhorn (à savoir "je copie Zelda jusqu'à la honte"), mais que ces derniers se rassurent, ils n'ont rien à craindre du petit Baldo tant sa proposition est ratée.



Alors oui tout n'est pas à jeter, mais les rares choses qui fonctionnent bien c'est ce qui a été repompé sur Zelda et il ne lui reste alors plus rien de personnel pour le sauver du naufrage.

Quelle tristesse.

Un jeu de backgammonC’est développé par Adikus spécialisé dans les jeux de plateau sur mobileCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont uniquement tactilesOrientation paysage ou portrait au choixPréférez l'iPad (surtout pour les parties à 2 joueurs en local)(Version 1.3.0, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen))C'est pas malUn endless runnerC’est développé par Halfbrick Studios très connus sur mobile également pour les Fruit Ninja ou Dan the ManCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont uniquement tactilesOrientation paysage imposéeTout appareil convient(Version 1.1, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen))C'est bienVois connaissez les runners? Bon et bien voici un des meilleurs représentants du genre sur mobile.Ça n'est peut-être qu'un "simple runner", mais on y reviens toujours pour une petite partie dans la salle d'attente.Un jeu de courseC’est développé par Electric Square ayant déjà développé les jeux mobile Forza Street, Hello Kitty AR ou encore aidé au développement d'Assassin's Creed VR sur OculusCatégorie : Arcade OriginalsExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans et appareils récents(Version 1.0.3, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), et Mac OS Mac OS Big Sur (MacBook Pro 13" 2015), avec et sans pad Xbox Series)C'est bienAu final c'est beau, c'est fun, c'est un plaisir au pad, et malgré ses menus défauts, je vous le conseille.Un jeu d'action-aventureC’est développé par Naps Team ayant pu s'illustrer sur une grosse poignée de jeux du temps de la PS1, et plus récemment sur Gekido ou encore Maria the WitchCatégorie : Arcade OriginalsSort aussi partout (PC, PS4, Switch et One)Les contrôles sont pensés pour le padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 1.1.5, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), et Mac OS Big Sur (MacBook Pro 13" 2015), avec et sans pad Xbox Series)C'est bofBeaucoup attendait ce "Zelda Ghibli" de pied ferme (moi le premier) et je suis navré de doucher l'enthousiasme général : c'est une purge.