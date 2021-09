Qu'on ait un portrait de Bill Gates sur sa table de nuit ou au contraire qu'on préfère les OS pour individus "différents" où le bloc-notes se lance avec une formule magique tapée en ligne de commande, il y a bien un point sur lequel on se retouve tous : le Windows Store est l'une des pires abominations créées volontairement par l'Homme. Microsoft semble en avoir conscience, et a juré à plusieurs reprises la main sur le coeur que la boutique incluse dans Windows 11 serait entièrement retapée pour s'éloigner le plus possible du crime contre l'humanité qu'est la version actuelle.L'une de ces améliorations (?) sera l'ouverture du store aux stores concurrents. Concrètement, depuis la boutique Windows, vous pourrez télécharger directement les clients des boutiques Amazon et Epic, pour ensuite lancer celles-ci et y faire vos emplettes. On se demande un peu qui peut bien utiliser le premier (du moins tant que la compatibilité avec les applications Android n'aura pas été activée dans Windows 11), quant au second, seuls s'en servent les enfants de 7 à 12 ans, les rapiats qui vont choper les jeux gratuits et les sociaux-traitres en général, mais ce n'est qu'un début : il n'est pas impossible que d'autres (au hasard : Steam, même si les relations entre Valve et MS ont été par le passé quelque peu tendues) leur emboitent le pas par la suite - à moins bien sûr que cette nouvelle boutique, sous sa couche de peinture toute fraîche, ne soit toujours une aberration contre-nature, auquel cas elle retomberait bien vite dans le néant qu'elle n'aurait jamais dû quitter.