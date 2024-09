Yakuzaaaaaaaaaaarrrrrrrr

Bureaux de Ryu Ga Gotoku Studio, février 2024 :"Bon Like a Dragon: Infinite Wealth a fait un carton de malade mais maintenant il nous faut un épisode dérivé pour l'an prochain, un truc qu'on peut faire rapidement avec les assets qu'on a. Il nous faut un personnage principal.-On a offert une fin mémorable à Kiryu. Deux fois. Donc ce serait con de le faire encore revenir. Majima ?-Banco. Après tout, ça reste un préféré des fans. Il nous faut aussi un thème, un truc louffoque qui colle bien au personnage.-Alors je déconne peut-être mais avec son cache-oeil il a une bonne tête de pirate.-On peut utiliser Hawaii en guise d'ile tropicale.-Et on ne fait pas un flashback à la Ishin. Ca se passe de nos jours mais avec des gallions de la grande époque comme ça on n'a pas grand chose à modéliser.-Et il y aura des abordages ! Et un genre de Tortuga !-Allez banco"Le résultat s'appelle Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii et sortira le 28 février 2025 sur PC, Xbox et Playstation.