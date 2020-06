XIII se précise en images

Si le compte Twitter de Microids nous donne rendez-vous ce soir pour une bande annonce de XIII lors du Summer of Gaming 2020 d’IGN, quelques images ont tout de même fuité un peu avance via Amazon. Toujours en développement chez PlayMagic , ce remake serait apparemment attendu pour le 10 novembre prochain, sur Switch, PS4, Xbox One et PC.On attendra tout de même ce soir et la vidéo avant de se prononcer totalement, mais l’utilisation du cel-shading semble toujours bien présente pour les personnages, tandis que les décors semblent être une sorte de mélange de dessin et de réalisme.