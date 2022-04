WoW: Dragon Flight Simulator Edition

A l'occasion d'un stream qui a eu lieu hier, Blizzard a pu nous présenter le contenu à venir pour son MMO adoré qui continu de respirer après pas loin de 18 ans d'existence. On a donc pu y voir la prochaine extension, nommée Dragonflight et qui devrait avoir pour thème les dragons (étonnant vu le nom) ainsi que la suite du programme en ce qui concerne World of Warcraft: Classic.Du côté de Dragonflight, on va pouvoir explorer 5 nouvelles zones, qui seront liées aux différents vols draconiques du lore du jeu, chacun menés par un grand aspect, un chef dragon qui contrôle un aspect du monde d'Azeroth.Pour ce qui est des nouveautés de gameplay, une nouvelle race fait son apparition, les Dracthyrs, une race de dragons qui possède une forme humanoïde et qui seront accompagnés d'une classe exclusive, les évocateurs, qui pourront au choix servir de soigneurs ou de classe de dégât à distance. Une nouvelle race est toujours bienvenue, mais l'esthétique un peu bancale de celle ci peut en rebuter plus d'un, surtout quand d'autres races déjà présentent dans l'univers du jeu auraient très bien pu se prêter à l'exercice.On nous promet aussi la possibilité d'avoir sa monture personnalisée et un apprentissage de la monte évoluant au fil du temps, permettant de pousser la personnalisation encore un peu plus loin, une refonte de l'interface ainsi que le retour des arbres de talents, qui semblent retrouver un peu de leur complexité d'antan. Si explorer les nouvelles régions vous intéressent, il est possible de s'inscrire à l'alpha du jeu sur le site officiel de l'extension La deuxième grosse annonce du stream a été l'annonce de World Of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King , qui a su créer son petit effet, l'extension étant encore aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures jamais sorties. Blizzard continue donc son travail de remise au goût du jour d'un contenu vieux de plus de dix ans, en adaptant certains éléments comme ici la suppression du Group Finder, l'outil de création automatique de groupe pour certaines activités, qui est encore aujourd'hui vu comme l'un des premiers pas de Blizzard dans la dissolution de l'expérience communautaire de World of Warcraft (alors que demander dans le chat de zone qui veut créer un groupe pour faire un donjon pour la dixième fois d'affilée est une expérience bien plus satisfaisante). Vous pouvez ici aussi vous inscrire pour avoir une chance de participer à la beta.Pour la petite anecdote, comme d'habitude, la dernière sortie de raid de Shadowlands a donné lieu à une course entre les guildes les plus expérimentés du jeu, qui s'est terminée au bout de 18 jours, ce qui n'était pas arrivé depuis 2017 et la course du raid de la Tombe de Sargeras, qui elle, avait duré 19 jours. Avoir si les prochains raids seront aussi corsés ou si c'est le calendrier particulier de cette fin d'extension qui a donné lieu à un raid aussi difficile.