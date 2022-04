World Wide Weird

Ces temps-ci, le web est déprimant. Surfer est devenu une expérience frustrante et les cryptobros tentent de la rendre encore pire avec ce qu'ils baptisent le web 3.0 sans avoir une idée réelle de ce que c'est. Bref, c'était mieux avant. Et c'est ce que propose Hypnospace Outlaw , une sorte de simulation du web des années 90. Le jeu a connu un petit succès et ses développeurs reviennent à la charge avec DreamSettler , toujours publié par No More Robots Dans DreamSettler, on explore l'Internet du début des années 2000 en tant que détective privé. En plus du web, il est question d'installer des applis, de trouver de la musique, de jouer à des mini-jeux et personnaliser son bureau. Ca a l'air aussi barré qu'Hypnospace et ça sortira un jour sur PC et consoles. Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer est quant à lui un spin-off d'Hypnospace. C'est un FPS dans lequel on joue le rôle de Zane Lofton qui tente de renverser le Psyko Sindikate. Ca a l'air très débile et très gras avec une DA verte criarde et du punk californien.