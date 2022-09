WolfEye offre un cinquième de Weird West

Vous n'avez pas encore succombé à l'excellent Weird West de WolfEye Studios , bien qu'on ne cesse de vous en chanter les louanges ? Le studio de Raphaël Colantonio vous fait aujourd'hui une offre qu'il va être difficile de refuser : la possibilité de découvrir le jeu en faisant l'intégralité du premier des cinq chapitres, et ce en échange de pas un rond, comme un bon vieux shareware. Le jeu a reçu un gros patch récemment, qui ajoute notamment un nouveau mode de vidée et un mode permadeath, en plus d'une pléthore de corrections de bugs, donc c'est vraiment le bon moment pour vous lancer dans l'aventure. Tout ça se récupère sur la page Steam du jeu