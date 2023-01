Wine passe la huitième

Comme chaque année, les développeurs de Wine viennent de publier la nouvelle version de leur bébé. On rappelle que Wine transcode les appels Windows en appels Unix et les appels DirectX en appels OpenGL/Vulkan. Wine vient de passer en 8.0 et cette huitième version comprend une batterie d'optimisation et d'amélioration qui devraient de jouer à plus de jeux dans de meilleures conditions. Il n'y a plus qu'à attendre que CodeWeavers et Valve fassent leur tambouille pour l'utiliser pour sortir une nouvelle version de Proton afin d'en profiter sur le Steam Deck.