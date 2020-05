Willem. Defold!

Vous n'avez peut être jamais entendu parler de Defold mais King Digital Entertainment (Candy Crush) a acquis le moteur 3D en 2014 pour l'utiliser pour ses jeux 2D. En 2016, peu après son rachat par Activision Blizzard, King a décidé de publier une version gratuite du moteur que tous les devs pouvaient utiliser pour créer et publier leurs jeux sans filer un centime à King. Le but pour King était d'avoir des retours sur leur moteur et potentiellement les aider à corriger des bugs. Interrogation l'utilise par exemple.King vient de lever la dernière barrière : le moteur est passé totalement open source avec une licence très permissive (Apache 2.0). En plus de pouvoir coder vos jeux en Lua, vous pouvez désormer modifier le coeur du moteur histoire d'ajouter des fonctionnalités ou de porter vos jeux sur d'autres plateformes (de base, le moteur permet de déployer sur PC, Mac, web et mobiles). Mais ce n'est pas tout!Un des concurrents principaux de Defold, le Corona SDK, vient aussi de passer open source (licence MIT, encore plus permissive) suite à la disparition de Corona Labs après avoir été racheté par 3 boites différentes en 4 ans. Le moteur a été rebaptisé Solar2D au passage. Comme Defold, il se scripte en Lua et permet d'exporter vers PC, Mac, web et mobiles. C'est un moteur purement 2D soutenu par une communauté assez importante.Le Lua est un langage de script populaire en grande partie car son interpréteur est open source, peu gourmand et permet très simplement de créer une API liant le code Lua au code natif. Il faut juste s'habituer à l'idée que l'index du premier élément d'un tableau 1 (contrairement à 0 pour à peu près tous les autres langages). D'autres moteurs open source comme Moai (Borken Age) ou LÖVE (Move Or Die) l'utilisent mais aussi des moteurs propriétaires comme le CryEngine/Lumberyard ou le Source 2. C'est aussi le langage de scripts de trois tonnes de jeux dont le moteur n'a pas forcément de nom comme World Of Warcraft (pour l'interface), Supreme Commander, Heroes Of Might & Magic V, Dark Souls, Civ V et VI, Saints Row... C'est le genre de compétence qui vous donne un petit avantage si vous postulez dans une boite de jv.