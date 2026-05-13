ACTU
Wilhelm de fou
par CBL, email @CBL_Factor
La première version du Steam Controller permettait de contrôler les vibrations de manière tellement précise que certains avaient réussi à leur faire jouer de la musique via du code très ingénieux et un fichier MIDI. Je crois qu'on tient la version ultime de Smell Like Teen Spirit. En stéréo. Et si vous vous dites : "Mais comment ??", rappelez-vous que le son d'un haut-parleur est produit en faisant vibrer une membrane. Il semble que c'est un Français qui a développé le tout et je vous conseille d'aller écouter ses autres reprises même si elles ne valent pas l'hymne américain dont le son est à mi-chemin entre le modem 56K et l'imprimante à aiguilles.
Valve a apparemment apprécié la prouesse car la nouvelle version du Steam Controller intègre cette fonctionnalité de base. La manette n'a pas de haut-parleur mais si vous la faites tomber de haut, elle pousse le fameux cri de Wilhelm. Un Redditor est tombé dessus par hasard et PC Gamer a confirmé le tout. Ce qui aurait vraiment été cool aurait été de ne pas inclure le cri et de bosser secrètement avec le développeur d'un jeu horreur. Imaginez jouer à un truc bien glauque quand soudain votre manette se met à parler. Il y en a qui ont fait des séries entières sur le paranormal pour moins que cela.
Valve a apparemment apprécié la prouesse car la nouvelle version du Steam Controller intègre cette fonctionnalité de base. La manette n'a pas de haut-parleur mais si vous la faites tomber de haut, elle pousse le fameux cri de Wilhelm. Un Redditor est tombé dessus par hasard et PC Gamer a confirmé le tout. Ce qui aurait vraiment été cool aurait été de ne pas inclure le cri et de bosser secrètement avec le développeur d'un jeu horreur. Imaginez jouer à un truc bien glauque quand soudain votre manette se met à parler. Il y en a qui ont fait des séries entières sur le paranormal pour moins que cela.